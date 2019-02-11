تركيا: تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية في اسطنبول

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تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية في اسطنبول

قال حاكم مدينة اسطنبول على تويتر إن طائرة هليكوبتر عسكرية سقطت في منطقة سكنية بالجانب الآسيوي من اسطنبول أكبر المدن التركية يوم الاثنين.

وأضاف حاكم اسطنبول علي يرلي كايا إن الهليكوبتر سقطت في منطقة مباني سكنية. وأظهرت لقطات تلفزيونية تصاعد الدخان من المنطقة. ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.