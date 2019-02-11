الان تتابع واشنطن مجددا: الثورة الإيرانية تعني 40 سنة من الفشل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​جون بولتون​، في تصريح عبر ​”تويتر”​، أن “الثورة الإيرانية تعني أربعين عاماً من الفشل”، مشيراً إلى أنه “حان الوصت ليغير النظام الإيرانية تصرفاته، وللشعب الإيراني ليختار اتجاه دولته”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد كتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يوم الجمعة الماضي: “أربعون عامًا من الفشل”، بمناسبة الثورة الإيرانية.

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وقال: “حتى رئيسكم حسن روحاني يعترف بالفشل، وربما يشير إلى خطاب ألقاه روحاني قبل يومين يقول إن إيران تواجه أسوأ وضع اقتصادي منذ 40 سنة، مضيفًا أن “النظام الحاكم أعطى الأيديولوجية الأولوية” على مصالح الشعب.