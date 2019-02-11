الان تتابع موسكو تستعد لـ”حرب إلكترونية كبرى” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

كشف تقرير لصحيفة ديلي ميل البريطانية أن موسكو قررت الاستعداد لمواجهة أي عدوان خارجي يحاول عزلها عن العالم إلكترونيا، من خلال خطة جديدة تقضي بقطع الاتصال بشبكة الإنترنت العالمية.

وذكر التقرير أن الخطة التي قُدمت للبرلمان للموافقة عليها، تقضي بضمان استقلالية شبكة الإنترنت الروسية في حال تعرض البلاد لهجوم أجنبي يستهدف قطع الاتصالات بالشبكة الإلكترونية العالمية.

ولتنفيذ هذه الغاية، وجهت مجموعة عمل أمن المعلومات الروسية، شركات الاتصالات المحلية بالبحث عن وسائل تقنية حديثة تعمل على إعادة توجيه جميع حركة الإنترنت الوطنية إلى نقاط تبادل معتمدة تديرها هيئة مراقبة الاتصالات الروسية.

Advertisements

وعليه، ستقوم الهيئة بعدها بفحص حركة المرور لمنع المحتوى المحظور والتأكد من أن استخدامات الروس لهذه الشبكة تبقى على الصعيد الداخلي ولا يمكن اختراقها، حسب ما ذكر تقرير الصحيفة البريطانية.

وطالبت الحكومة الروسية شركات الاتصالات الوطنية بإنشاء بديل لشبكة الإنترنت في حال انقطاع روسيا عن بقية العالم، تجنب المستخدمين والدوائر والوزارات الحكومية الانفصال لوقت طويل عن الإنترنت في حال الهجوم .

ولم تكشف موسكو عن تاريخ الاختبار، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الأول من شهر أبريل المقبل سيكون الموعد النهائي لتقديم التعديلات على الخطة المعروفة باسم “البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي”.

وتعمل الحكومة الروسية على هذا المشروع منذ سنوات، وذلك في إطار خططها المستمرة لدعم الأمن الإلكتروني، حيث سبق وأن أجرت تدريبات مع وزارة الدفاع وجهاز المخابرات للتعامل مع سيناريو يتم فيه قطع الإنترنت نهائيا عن روسيا.