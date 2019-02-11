الان تتابع الجيش السوداني من جديد: منحازون لأمن الوطن ضد المتربصين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعلن الجيش السوداني مجددا انحيازه لأمن الوطن وسلامة المواطنين وحماية أرواحهم وممتلكاتكم، كما أكد تماسكه حول قيادته “لتفويت الفرصة على المتربصين”.

ودعا وزير الدفاع السوداني، عوض ابن عوف، لدى مخاطبته عددا من ضباط القوات المسلحة، إلى أهمية التحلي باليقظة والحذر “لتفويت الفرصة على المتربصين”.

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وأكد الوزير التفاف القوات المسلحة حول قيادتها، وحرصها علي الالتزام بواجباتها الدستورية، وحماية البلاد من الأخطار والمهددات والمحاولات، التي تريد جر البلاد اإلى منزلق الفوضى.

وأضاف أن القوات المسلحة ستظل الحارس الأمين للبلاد من أي مهددات داخلية أو خارجية، وأنها لن تسمح بحدوث أي فوضي أو عبث بأمن وسلامة المواطن.

ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر، احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بـ”رحيل النظام”، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 31 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، في وقت تتهم السلطات جهات مرتبطة بالخارج بمحاولة جر البلاد إلى دوامة من العنف.