الان تتابع الحوثيون يسعون لإتلاف كميات هائلة من القمح في الحديدة.. وتحذير أممي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حذرت الأمم المتحدة اليوم من أن كميات كبيرة من القمح في مدينة الحديدة تكفي لإطعام ملايين المواطنين، باتت معرضة لخطر التلف في ظل تعذر الوصول إليها بسبب خروقات الحوثيين للهدنة مع القوات الشرعية.
وقال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك في بيان مشترك: “تعذر الوصول إلى كميات الحبوب التي قام برنامج الأغذية العالمي بتخزينها والكافية لإطعام 7,3 مليون شخص لمدة شهر، ولم يكن من الممكن الوصول إليها لأكثر من 5 أشهر مضت ما يعرضها لخطر التلف”.
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