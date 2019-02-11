الإمارات .. رئيس البلاد يصدر قانوناً بشأن هيئة أبوظبي للدعم الإجتماعي

أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قانونا بشأن هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي.

وبحسب وكالة وام الإماراتية، فقد نص القانون على أن يكون للهيئة الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف وتتبع دائرة تنمية المجتمع.

وتهدف الهيئة إلى تقديم الدعم الاجتماعي للمستحقين ولها في سبيل ذلك مباشرة إعداد الاستراتيجية والسياسة العامة للهيئة واقتراح الضوابط والمعايير اللازمة لتقديم الدعم الاجتماعي من قبل الحكومة إلى المستحقين ورفعها إلى الدائرة لاعتمادها من المجلس التنفيذي، وإجراء البحوث الاجتماعية والدراسات المتعلقة بمجالات عملها بالتنسيق مع الجهات المعنية ولها في سبيل ذلك طلب البيانات والمعلومات منها، والمساهمة مع الجهات المعنية في وضع البرامج اللازمة لدعم المستحقين وتمكينهم من الوصول إلى الاكتفاء والاستقلال المالي.

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كما تختص الهيئة بحسب القانون، بإعداد سجل يحتوي على بيانات المستحقين لبرامج الدعم الاجتماعي ونشر ثقافة الإدارة المالية لدى المستحقين لتعزيز الوعي المالي لديهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ودراسة كافة أشكال الدعم الاجتماعي وتأثيراتها المالية والاجتماعية ورفع المقترحات بشأنها إلى الدائرة.

وبحسب الوكالة الإماراتية فإن هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي تندرج ضمن محور تنمية المجتمع.