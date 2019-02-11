عدن .. الهلال الأحمر الإماراتي يكرم 100 شخصية في ختام "عام زايد" .. صور

كرمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم الإثنين، 100 شخصية من محافظات عدن ولحج وأبين والضالع وتعز، لدورهم في إنجاح فعاليات عام زايد .

وكما شمل التكريم محافظو المحافظات الخمس، وذلك خلال الحفل الذي أقامته الهيئة بمناسبة إختتام أنشطة وفعاليات العام .

وقال ممثل الهلال الأحمر الإماراتي سلطان الشامسي، في كلمة له "بتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وقعت اتفاقية عام زايد مع محافظات عدن ولحج و أبين و الضالع وتعز" .. مشيراً إلى أن المشاريع تضمنت القطاعات خدمية وتنموية في مجالات التعليم والمياه والغذاء .

وأضاف أن المشاريع شملت إنشاء وترميم مدارس وحفر آبار مياه وتوزيع مساعدات غذائية لمختلف المحافظات، كما تم تنفيذ عدد من المشاريع أبرزها إقامة إفطار الصائم، وتقديم أضحية العيد، وتوزيع الزي المدرسي، وإقامة الفعاليات بالمناسبات العالمية مثل عيد الأم واليوم العالمي لمتلازمة داون ويوم الغذاء العالمي واليوم العالمي للطفل.

وتخللت الحفل فقرات غنائية وقصائد شعرية وأوبريت غنائي بعنوان “نبض واحد” قدمته.