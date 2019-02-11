السيسي يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي خلال القمة ال32 بـ"أديس أبابا"

التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي ، اليوم الاثنين، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقى ، على هامش فعاليات أعمال القمة الثانية والثلاثين للاتحاد الأفريقى ، التي تنعقد خلال الفترة من 10-11 فبراير الحالى بأديس أبابا وذلك وفقا للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي

وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي "موسى فقي" أن رئاسة عبد الفتاح السيسي، رئيس مصر للاتحاد الأفريقي، ستقدم دفعا جديدا للاتحاد، لما تتميز به سياسته من خصال نبيلة، ومنظور واعد لأفريقيا، ولمكانة مصر التاريخية والحضارية العريقة، وما تشكله أفريقيا من مقام عظيم، حيث قال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر إن أفريقيا هي الثورة النابضة بعينها