تحطمت مروحية عسكرية، اليوم الاثنين، في إسطنبول. ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن وسائل إعلام تركية قولها، إن "مروحية عسكرية تحطمت اليوم أثناء محاولة الهبوط اضطرارياً في إسطنبول"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: تحطم مروحية عسكرية أثناء محاولة الهبوط اضطرارياً في إسطنبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.