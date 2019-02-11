شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 15 عاماً لداعشيين في روسيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (موسكو) أصدرت محكمة عسكرية قرب موسكو، اليوم (الاثنين)، حكماً بالسجن 15 عاماً، بحق بختيار محمودوف، وزافارخون رحمتوف، بعد إدانتهما بالإنتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي والتخطيط لهجمات على مركز تجاري ووسائل نقل عام في العاصمة موسكو، حسب ما أكدته وكالات أنباء روسية.

أصدرت محكمة عسكرية قرب موسكو، اليوم (الاثنين)، حكماً بالسجن 15 عاماً، بحق بختيار محمودوف، وزافارخون رحمتوف، بعد إدانتهما بالإنتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي والتخطيط لهجمات على مركز تجاري ووسائل نقل عام في العاصمة موسكو، حسب ما أكدته وكالات أنباء روسية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السجن 15 عاماً لداعشيين في روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.