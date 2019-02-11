اليمن والأمم المتحدة يبحثان التحضيرات لمؤتمر التمويل

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جدة - خالد شويل - واس (جنيف) ناقش سفير اليمن في سويسرا الدكتور علي مجور، اليوم (الاثنين)، مع مساعد الامين العام للأمم المتحدة للشراكات الإنسانية مع الشرق الأوسط ووسط آسيا رشيد خاليكوف، التحضيرات لمؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2019، المزمع انعقاده في جنيف 26 فبراير الجاري.

ناقش سفير اليمن في سويسرا الدكتور علي مجور، اليوم (الاثنين)، مع مساعد الامين العام للأمم المتحدة للشراكات الإنسانية مع الشرق الأوسط ووسط آسيا رشيد خاليكوف، التحضيرات لمؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2019، المزمع انعقاده في جنيف 26 فبراير الجاري.

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