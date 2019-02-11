شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض الأمن في الاتحاد الأفريقي يحذر من تمدد الإرهاب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (أديس أبابا)دعا مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي اسماعيل شرقي، اليوم (الإثنين)، دول الاتحاد إلى التصدي لأسباب التطرف مندداً بانتشار «الإرهاب» في منطقة الساحل.
وقال شرقي للصحافيين على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إن «الإرهاب يتمدد» مشيراً بشكل خاص إلى دول على الطرف الجنوبي لمنطقة الساحل.
واضاف: «هناك أعداد متزايدة من إرهابيين يهاجمون سكاناً مدنيين ومؤسسات في هذه الدول».
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