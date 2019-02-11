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مفوض الأمن في الاتحاد الأفريقي يحذر من تمدد الإرهاب

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (أديس أبابا)

دعا مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي اسماعيل شرقي، اليوم (الإثنين)، دول الاتحاد إلى التصدي لأسباب التطرف مندداً بانتشار «الإرهاب» في منطقة الساحل.

وقال شرقي للصحافيين على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إن «الإرهاب يتمدد» مشيراً بشكل خاص إلى دول على الطرف الجنوبي لمنطقة الساحل.

واضاف: «هناك أعداد متزايدة من إرهابيين يهاجمون سكاناً مدنيين ومؤسسات في هذه الدول».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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