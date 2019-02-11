شكرا لقرائتكم خبر عن «بريكست» قد يؤدي إلى خسارة 600 ألف وظيفة حول العالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (فرانكفورت)

أظهرت دراسة ألمانية نشرت اليوم (الاثنين)، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» بدون اتفاق يمكن أن يؤدي إلى فقدان 600 ألف شخص وظائفهم في العالم، وأن ألمانيا ستكون الأكثر تضرراً.

ودرس عدد من الباحثين في معهد «آي دبليو اتش» في هالي شرق ألمانيا، ما يمكن أن يحدث في حال انخفضت الواردات البريطانية من دول الاتحاد الأوروبي المتبقية بنسبة 25% بعد البريكست.

وقالوا إن نحو 103 آلاف وظيفة ستصبح مهددة في ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي، و50 ألفاً في فرنسا، وأن نحو 433 ألف عامل آخرين في الاتحاد الأوروبي وحول العالم سيتأثرون كذلك، لأن مرؤوسيهم يبيعون السلع والخدمات إلى شركات تصدر بدورها إلى بريطانيا.