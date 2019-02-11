الشرطة التركية تمنع تظاهرة موالية للأكراد في إسطنبول

أ ش أ

منعت السلطات التركية، اليوم الاثنين، تظاهرة في إسطنبول نظمها نوابا من المعارضة الموالية للأكراد تضامنا مع نائبة كردية مضربة عن الطعام للاحتجاج على ظروف سجن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان.

يذكر أن عشرات من رجال شرطة مكافحة الشغب التركية حاصروا حوالي 40 نائبا وناشطا من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، ومنعتهم من الوصول إلى شارع الاستقلال في قلب إسطنبول.

وقال الرئيس المشارك للحزب سيزاي تيميلي: “نحن هنا لنضم صوتنا إلى صوت ليلى جوفين ولدعمها في معركتها”، مضيفا أن “تركيا اليوم تخضع للحصار، وهذا الحصار ظهر اليوم في ساحة تقسيم”.

يذكر أن عبد الله أوجلان يقضي عقوبة السجن مدى الحياة، في جزيرة قريبة من إسطنبول، منذ توقيفه قبل 20 عاما، بعد مثوله أمام القضاء والحكم عليه بالإعدام بتهمة “الخيانة العظمى”، ثم خفف الحكم إلى السجن “مدى الحياة”، بعد إلغاء عقوبة الإعدام بموجب قوانين التوأمة مع الاتحاد الأوروبي.

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