اعتقال قائد طالباني بارز ومقتل 5 مسلحين في جنوب أفغانستان

أ ش أ

أعلن مصدر في الحكومة الأفغانية، اليوم الاثنين، اعتقال قائد طالباني بارز ومقتل 5 مسلحين في عمليات نفذتها قوات الأمن الأفغانية في إقليم قندهار جنوب أفغانستان.

وذكر رئيس شرطة الإقليم تادين خان، أنه تم إلقاء القبض على القائد الطالباني خلال محاولته لعبور الحدود مع باكستان.

كما أشار مسؤول في الشرطة الأفغانية إلى مقتل 5 مسلحين آخرين من بينهم نائب قائد حركة طالبان، مضيفا أنه تم ضبط بعض الأسلحة والذخائر أثناء تنفيذ العملية.

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