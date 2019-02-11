الرئيس الكوري الجنوبي: القمة الثانية بين ترامب وكيم “اختراق ملحوظ”

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أكد الرئيس الكوري الجنوبي (مون جاي-إن)، اليوم الإثنين، إن الاتفاق على قمة ثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي (كيم جونج أون) هو “اختراق ملحوظ” في مفاوضات السلام.

وقال (مون جاي-إن) “هناك باستمرار وجود كثير من الغموض حول ما إذا كان نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وعملية السلام يمكن إنجازها بنجاح”، مضيفا أن الاجتماع “اختراق ملحوظ في عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية”.

ولفت (جاي إن)، إلى أن الزعيمين الأمريكي والكوري الشمالي مصممان على إجراء المحادثات بشأن المسألة بسبب “الثقة القوية بالتوجه الذي يتعين أن يسلكه التاريخ”، ويتولى مون حاليا دور الوسيط بين بيونج يانج وواشنطن، ويسعى إلى تقليص الهوة في محادثات نزع السلاح النووي.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي في هانوي في 27 و28 فبراير في أعقاب قمة تاريخية أولى بينهما في سنغافورة في يونيو 2018.

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