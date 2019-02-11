الحريري التقى ظريف: الحكومة تنطلق ببرنامجها للنهوض من مصلحة الشعب ومصالح لبنان العليا

نقل وزير الخارجية ال​إيران​ية ​محمد جواد ظريف​، خلال لقائه رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، في ​السراي الحكومي​، تهنئة الرئيس الإيراني ب​تشكيل الحكومة​ ال​لبنان​ية، معربًا عن "تمنّيات إيران بنجاحها في برنامجها للنهوض، وعن استعداد بلاده لمساعدة لبنان في المجالات الّتي تحدّدها ​الحكومة اللبنانية​".

بدوره، شكر الحريري ظريف، وأكّد أنّ "الحكومة تنطلق في برنامجها للنهوض من مصلحة ​الشعب اللبناني​ ومصالح لبنان العليا"، لافتًا إلى "احترام لبنان لتعهّداته والتزاماته تجاه المجتمع العربي والدولي".

كما جرى خلال اللقاء، جولة أفق في أوضاع المنطقة، لا سيما ما يتعلّق بقضية ​النزوح السوري​، والسبل الآيلة لتحقيق عودة آمنة وكريمة للنازحين في لبنان.

وفي ختام اللقاء، استفسر الحريري عن جواب ​الحكومة الإيرانية​ بشأن مطالبته بإطلاق سراح اللبناني ​نزار زكا​ المسجون في إيران، مشدّدًا على "وجوب إنهاء هذا الملف، بما يشكّل بادرة إيجابية تجاه عائلة زكا والشعب اللبناني عمومًا"، فوعده ظريف بالمتابعة.