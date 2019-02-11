الحريري التقى ظريف: الحكومة تنطلق ببرنامجها للنهوض من مصلحة الشعب ومصالح لبنان العليا

نقل وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في السراي الحكومي، تهنئة الرئيس الإيراني بتشكيل الحكومة اللبنانية، معربًا عن "تمنّيات إيران بنجاحها في برنامجها للنهوض، وعن استعداد بلاده لمساعدة لبنان في المجالات الّتي تحدّدها الحكومة اللبنانية".
بدوره، شكر الحريري ظريف، وأكّد أنّ "الحكومة تنطلق في برنامجها للنهوض من مصلحة الشعب اللبناني ومصالح لبنان العليا"، لافتًا إلى "احترام لبنان لتعهّداته والتزاماته تجاه المجتمع العربي والدولي".
كما جرى خلال اللقاء، جولة أفق في أوضاع المنطقة، لا سيما ما يتعلّق بقضية النزوح السوري، والسبل الآيلة لتحقيق عودة آمنة وكريمة للنازحين في لبنان.
وفي ختام اللقاء، استفسر الحريري عن جواب الحكومة الإيرانية بشأن مطالبته بإطلاق سراح اللبناني نزار زكا المسجون في إيران، مشدّدًا على "وجوب إنهاء هذا الملف، بما يشكّل بادرة إيجابية تجاه عائلة زكا والشعب اللبناني عمومًا"، فوعده ظريف بالمتابعة.
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