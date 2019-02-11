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ذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنّه "يجري تداول فيديو يظهر عنصرين من قوى الأمن الداخلي باللباس العسكري، خلال قمع مخالفة صيد في إحدى المناطق الجبلية، حيث تعرّضا لإطلاق نار وتهديد من قبل صيادين".
وأوضحت أنّ "الفيديو كان مشهدًا تمثيليًّا صُوِّر في بلدة ياطر عام 2009، وبعد نشره في عام 2013، أوقف الأشخاص المتورّطون"، طلبةً من المواطنين الّذين وردهم الفيديو عبر "الواتس أب"، أن يُعيدوا نشر التوضيح صونًا للحقيقة".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن عن فيديو يظهر عنصرين يقمعان مخالفة صيد: كان مشهدا تمثيليا وأوقف المتورطون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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