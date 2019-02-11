قوى الأمن عن فيديو يظهر عنصرين يقمعان مخالفة صيد: كان مشهدا تمثيليا وأوقف المتورطون

ذكرت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​، أنّه "يجري تداول فيديو يظهر عنصرين من قوى الأمن الداخلي باللباس العسكري، خلال قمع مخالفة صيد في إحدى المناطق الجبلية، حيث تعرّضا ل​إطلاق نار​ وتهديد من قبل صيادين".

وأوضحت أنّ "الفيديو كان مشهدًا تمثيليًّا صُوِّر في بلدة ياطر عام 2009، وبعد نشره في عام 2013، أوقف الأشخاص المتورّطون"، طلبةً من المواطنين الّذين وردهم الفيديو عبر "الواتس أب"، أن يُعيدوا نشر التوضيح صونًا للحقيقة".