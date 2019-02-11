أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش تصريح عقب لقاء وزير الخارجية جبران باسيل أنه "يشرفني كثيراً أن يتم إستقبالي بعد ثلاث أو أربع ساعات من وصولي إلى البلاد من قبل معالي وزير الخارجية وغيره من كبار المسؤولين في لبنان"، معتبراً أن "هذا بادرة إيجابية للغاية"، مشيراً الى "أنني أشعر ايضاً بالمديونية لأنني بحاجة إلى الرد بالمثل بسرعة من خلال العمل معًا كشركاء ممتازين مع الدولة والحكومة الجديدة".
ولفت كوبيش الى انه "للأمم المتحدة ولمكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان – الذي سوف أترأسه من الآن – تاريخ طويل من العمل سوياً مع لبنان وتاريخ طويل من المساعدة للبنان. لا يمكنني إلا أن أتعهد بأنني في عملي، وعمل زملائي، سنبذل كل جهدنا لكي نواصل هذه الشراكة وهذا التعاون ونعززهما ونرتقي بهما الى مستوى ارفع، ولا سيما فيما يتعلق بتنفيذ جميع ولاياتنا، ولا سيما القرار 1701 ولكن أيضا بالعمل مع أجزاء أخرى من الأمم المتحدة لنكون شريكا جيدا وموثوقا للبلد".
كانت هذه تفاصيل خبر منسق الأمم المتحدة: سنبذل كل جهدنا لكي نواصل الشراكة والتعاون مع لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.