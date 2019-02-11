مياه بيروت: المياه الموزعة من مصدري نبع العسل وشبروح سليمة وصالحة للشرب

أعلنت "​مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان​" في بيان، انه "بعد ورود مراجعات عدة من المواطنين لجهة إثارة موضوع تلوث مياه نبع العسل عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، أن ​المياه​ الموزعة من مصدري نبع العسل وشبروح سليمة جرثوميا وكيميائيا وصالحة للشرب".

ولفتت إلى أن "المؤسسة تقوم بتعقيم المياه عبر محطاتها ومراقبة جودتها ونوعيتها"، لافتا إلى أن "التحاليل الأخيرة التي أجريت في كانون الثاني 2019 تثبت ذلك".

وأكدت المؤسسة "استعدادها الكامل للتعاون والتنسيق مع كل المراجع في ما يتعلق بجودة المياه ومراقبة مصادرها".