الغريب: سننسّق بملف النزوح مع الحريري الذي يملك مقاربة إيجابية للملف

أكد وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ "أن لدى رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ مقاربة إيجابية لملف النازحين، وكل الخطوات التي سنقوم بها والقرارات التي سنتّخذها في ما يتعلّق بملف ​النزوح​ ستكون بالتنسيق معه".

وأشار غريب في حديث الى وكالة أخبار اليوم، الى أن "سيكون لملف النزوح مقاربة دقيقة جداً. فمنذ ما قبل مشكلة النزوح كان يوجد لدينا الكثير من العمال السوريين، ونحن نحتاج إليهم في ​لبنان​. ولكن مشكلتنا الأساسية أنه صار لدينا الكثير من النازحين في قطاع ​المهن الحرة​، وهذا الواقع يضرب إقتصادنا كثيراً". وشدّد على "أننا لسنا بلداً مقفلاً، بل منفتح على الجميع، ولكن يهمّنا أيضاً حماية اليد العاملة اللبنانية بشكل أساسي، وبالأخص بموضوع المهن الحرة، لأن هذا القطاع يعاني كثيراً في الوقت الحالي. والحاجة التي لدينا للعمال السوريين في قطاعات محدّدة ك​البناء​ مثلاً لا ننكرها، كما لا ننكر أنهم يساهمون في اقتصادنا، ولكننا سنعمل على أزمة النزوح لعائلات كاملة ولأولاد سوريين ولدوا في لبنان أو كبروا فيه وهم لا يعلمون شيئاً عن بلدهم الأصلي، وهنا تكمن المشكلة الأساسية".

وختم الغريب بالكشف ان "سنقوم بإعداد رؤية تحاكي ملف النزوح، وسنضع وجهة نظرنا فيها، كما سنسعى الى تأمين التوافق اللّازم حولها من كافة الأفرقاء".