علمت "النشرة" ان "رئيس المجلس النيابي نبيه بري لن يفرض على الكتل النيابية تحديد عدد المتحدّثين في جلسة الثقة التي ستنعقد غدا في ساحة النجمة، بل إن بري ابلغ كتلا نيابية انه في حال عدم اتفاقهم على حصر المتكلمين بعدد معين، فإنه سيفتح الكلام لاعضاء كتلته النيابية ايضا".
واوضح زوار عين التينة لـ"النشرة" ان "بري المح الى امكانية ان تتمدد جلسات الثقة حينها، حتى نهار الجمعة المقبل. واكد من جهة ثانية انه "سيتعامل مع الحكومة عالقُطعة، أي معارضتها ومساءلتها او الثناء على عملها بحسب الموضوع الذي يتم بحثه او علاجه او اتخاذ القرار بشأنه".
علما ان النواب طالبي الكلام تجاوزوا السبعين حتى الان.
كانت هذه تفاصيل خبر زوار عين التينة للنشرة: جلسات الثقة في مجلس النواب قد تمتد للجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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