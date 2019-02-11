والي إسطنبول يعلن عن مقتل أربعة عسكريين في حادث سقوط مروحية في المدينة

أعلن والي ​إسطنبول​ علي يرلي قايا عن مقتل العسكريين الأربعة في حادث سقوط المروحية أثناء قيامها بهبوط اضطراري داخل مجمع سكني في منطقة تشكمه كوي في إسطنبول. وأصيب العسكريون الأربعة أثناء هبوط الطائرة، حيث هرعت فرق الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، لكنهم فارقوا ​الحياة​ بعد نقلهم إلى ​المستشفيات​.

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