أكد وزير خارجية ​المجر​ ​بيتر زيجارتو​ لوزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، خلال مؤتكر صحفي مشترك، أن "انتقادات ​الولايات المتحدة​ ل​روسيا​ منتهى النفاق". وكان بومبيو قد دعا المجر الى عدم السماح لروسيا بـ"دق اسفين" بين الدول الغربية.

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية المجر لبومبيو: انتقادات الولايات المتحدة لروسيا "منتهى النفاق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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