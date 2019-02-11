المرصد السوري: مقتل 16 مدنيا بغارات على آخر نقاط سيطرة "داعش" شرقي سوريا

أعلن "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​" عن مقتل 16 مدنياً في غارات على آخر نقاط سيطرة تنظيم "داعش" في شرق سوريا.

وأوضح المرصد أن "القصف نفذه التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا وقد كان من بين القتلى 7 أطفال".

كما لفت المرصد إلى أنه "رصد استمرار الاشتباكات بين "قوات سوريا الديمقراطية" المدعمة من التحالف من جانب، وتنظيم “داعش” من جانب آخر، بوتيرة متفاوتة العنف، في محاولة من الأول التقدم على حساب التنظيم الذي يسعى في الوقت ذاته لمنع تقدمه، من خلال تفجير عربات مفخخة، وبالألغام التي زرعها في وقت سابق بكثافة في المنطقة المحيطة بآخر ما تبقى له من شرق الفرات، والبالغ مساحته أقل من 3 كلم مربع".