رئيس مولدافيا: الإفراج عن طيارين كانا محتجزين في أفغانستان منذ 2015

أعلن رئيس ​مولدافيا​ إيغور دودون، أنّ "وساطة روسية أدّت إلى الإفراج عن طياري مروحية، يُدعيان يون بوروينانا وميخائيل كريخان، كانت قد أسرتهما "​حركة طالبان​" في ​أفغانستان​ في تشرين الثاني عام 2015".

وكان الطياران مُحتجزين منذ القيام بهبوط إضطراري بمروحيتهما في 24 تشرين الثاني 2015، في منطقة غير مستقرّة شمال أفغانستان، بعد تعرّضها لهجوم من مسلحين. وكانت الطائرة التابعة لشركة "فالان أي سي سي" المولدافية، تقوم بمهمّة لحساب ​الجيش الأفغاني​ بناء لطلب ​الحكومة الأميركية​.

وأوضحت الشركة آنذاك أنّ المروحية تنقل 21 شخصًا: 18 أفغانيًّا وثلاثة مولدافيين. وبحسب ​كابول​، فقد قُتل أفغانيان ومولدافي في الحادث. ولم يعرف مصير الأفغان الـ16 الّذين نجوا من الحادث.