"هيومن رايتس" نددت بعنف القوات الحكومية ضد المتظاهرين في السودان

ندّدت منظمة "​هيومن رايتس ووتش​" بـ"​العنف​ الّذي تمارسه قوات الأمن الحكومية في ​السودان​ ضدّ المحتجين الّذين يتظاهرون منذ قرابة شهرين".

في هذا الإطار، لفتت المديرة المشاركة في قسم إفريقيا في المنظمة، جهان هنري، إلى أنّ "ثمّة أدلة دامغة على استخدام السودان العنف بوحشية شديدة ضدّ المتظاهرين السلميين ومنتقدي الحكومة"، مشدّدةً على أنّه "ينبغي فورًا إنهاء تكتيكات العنف هذه الّتي تنتهك جوهر التزامات السودان الحقوقية الدولية، ومحاسبة المسؤولين عنها".

ودعت ​مجلس حقوق الإنسان​ التابع للأمم المتحدة الذّي يُفترض أن يجتمع في آذار المقبل، إلى "الاستجابة بشكل عاجل للأزمة الحقوقية في البلاد، وضمان إجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات منذ بدء الاحتجاجات في كانون الأول 2018".

وكانت قد اندلعت احتجاجات في السودان في 19 كانون الأوّل، عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف. وتحوّلت التظاهرات بعد أن أصبحت شبه يومية، إلى احتجاجات عمّت البلاد ضدّ الرئيس ​عمر البشير​.