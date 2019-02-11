السجن 15 عاما لعنصرين في "داعش" أُدينا بالتخطيط لهجمات إنتحارية في روسيا

أصدرت محكمة عسكرية قرب ​موسكو​، حكمًا بالسجن 15 عامًا بحقّ شخصين بعد إدانتهما بالإنتماء إلى تنظيم "داعش" والتخطيط لهجمات على مركز تجاري ووسائل نقل عام في موسكو.

وأوضحت وكالات أنباء روسية، أنّ "الرجلين هما بختيار محمودوف وزافارخون رحمتوف، وكلاهما يتحدّران من ​طاجيكستان​ في آسيا الوسط"، مبيّنةً أنّهما "سيقضيان العقوبة في معسكر يخضع لنظام اعتقال مشدّد، وفق قرار ​المحكمة العسكرية​".

وكان قد أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي (أف اس بي) عن توقيف الرجلين في كانون الأول 2017، تحت شبهة تحضيرهما لهجمات إنتحارية في موسكو في ​ليلة رأس السنة​، وخلال حملة الانتخابات الرئاسية في آذار 2018. وتمّت مصادرة أجزاء قنابل مصنّعة يدويًّا وأسلحة من مقرّ سكنهما.