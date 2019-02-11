الارشيف / اخبار العالم

ملك إسبانيا وزوجته سيزوران المغرب في 13 و14 شباط تلبية لدعوة محمد السادس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت ​وزارة الخارجية الإسبانية​ والقصر الملكي الإسباني، أنّ "ملك ​إسبانيا​ ​فيليبي السادس​ وزوجته الملكة ليتيسيا، سيقومان بزيارة ​المغرب​ في 13 و​14 شباط​ الحالي، تلبية لدعوة ملك المغرب ​محمد السادس​".

ولفتت الوزارة في بيان، إلى أنّ "زيارة الدولة هذه ستعكس تميّز العلاقات الثنائية وعمقها بين إسبانيا والمغرب".

وهذه الزيارة للملك فيليبي السادس هي الثانية له بعد تلك الّتي قام بها في تموز 2014، بعيد تتويجه الّذي أعقب تنازل والده ​خوان كارلوس​.

وتُعدّ إسبانيا من أهمّ حلفاء المغرب الأوروبيين وأكبر شركائه التجاريين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ملك إسبانيا وزوجته سيزوران المغرب في 13 و14 شباط تلبية لدعوة محمد السادس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا