ملك إسبانيا وزوجته سيزوران المغرب في 13 و14 شباط تلبية لدعوة محمد السادس

أعلنت ​وزارة الخارجية الإسبانية​ والقصر الملكي الإسباني، أنّ "ملك ​إسبانيا​ ​فيليبي السادس​ وزوجته الملكة ليتيسيا، سيقومان بزيارة ​المغرب​ في 13 و​14 شباط​ الحالي، تلبية لدعوة ملك المغرب ​محمد السادس​".

ولفتت الوزارة في بيان، إلى أنّ "زيارة الدولة هذه ستعكس تميّز العلاقات الثنائية وعمقها بين إسبانيا والمغرب".

وهذه الزيارة للملك فيليبي السادس هي الثانية له بعد تلك الّتي قام بها في تموز 2014، بعيد تتويجه الّذي أعقب تنازل والده ​خوان كارلوس​.

وتُعدّ إسبانيا من أهمّ حلفاء المغرب الأوروبيين وأكبر شركائه التجاريين.