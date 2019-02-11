أفادت وسائل إعلام تركية عن ​تحطم مروحية​ عسكرية أثناء محاولة الهبوط اضطراريا في ​إسطنبول​. وأوضح والي اسطنبول أن "مروحية عسكرية سقطت أثناء قيامها بهبوط اضطراري في منطقة تشكمه كوي بإسطنبول"، مشيراً إلى أن "المعلومات الأولية تفيد بإصابة 4 عسكريين كانوا على متن المروحية نقلوا إلى المستشفى".

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