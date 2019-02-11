وزير الدفاع الفنزويلي للولايات المتحدة: نرفض العنف ونحترم حقوق الإنسان

أكد وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز، في تصريح وجهه للولايات المتحدة "أننا نرفض العنف ونحترم حقوق الإنسان".
يذكر أن لوبيز قد وصف، في وقت سابق، تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول إمكانية التدخل العسكري في فنزويلا بأنها "خطوة متهورة، وتشير إلى أعلى مظهر من مظاهر التطرف في الولايات المتحدة، حيث يحكم النخبة المتطرفة".
وكان رئيس البرلمان خوان غوايدو قد أعلن نفسه رئيساً للبلاد مدعوماً من الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا وأميركا الجنوبية. فيما أعلن الجيش الفنزويلي دعمه للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بالإضافة إلى روسيا والصين وإيران والأوروغواي والمكسيك.
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