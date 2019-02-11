وزير الدفاع الفنزويلي للولايات المتحدة: نرفض العنف ونحترم حقوق الإنسان

أكد وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز، في تصريح وجهه للولايات المتحدة "أننا نرفض ​العنف​ ونحترم حقوق الإنسان".

يذكر أن لوبيز قد وصف، في وقت سابق، تهديدات الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ حول إمكانية التدخل العسكري في ​فنزويلا​ بأنها "خطوة متهورة، وتشير إلى أعلى مظهر من مظاهر التطرف في ​الولايات المتحدة​، حيث يحكم النخبة المتطرفة".

وكان رئيس البرلمان ​خوان غوايدو​ قد أعلن نفسه رئيساً للبلاد مدعوماً من الولايات المتحدة وبعض دول ​أوروبا​ و​أميركا الجنوبية​. فيما أعلن ​الجيش​ الفنزويلي دعمه للرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، بالإضافة إلى ​روسيا​ و​الصين​ و​إيران​ والأوروغواي و​المكسيك​.