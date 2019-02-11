مقتل 4 جنود أتراك جراء سقوط مروحية حربية في إسطنبول

محمد اسماعيل - القاهرة - اسطنبول (د ب أ) قُتل 4 عسكريين جراء سقوط مروحية حربية تركية، اليوم الإثنين، أثناء قيامها بهبوط اضطراري في مدينة إسطنبول التركية. وأفادت وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية، نقلا عن مصادر أمنية، بأن المروحية سقطت أثناء محاولتها القيام بهبوط اضطراري داخل مجمع سكني في منطقة تشكمه كوي، فيما لم يتم معرفة سبب سقوطها بعد. يأتي ذلك فيما هرعت فرق الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث.

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