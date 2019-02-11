المستشفى النفسي يرفض استقبال شاب حبسته أمه 10 سنوات: لا يوجد مكان لعلاجه

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

دخلت مشكلة محمد رجب الغرباوي، الذي حبسته والدته داخل حجرة مظلمة لمدة 10 سنوات بقرية سجين الكوم بمركز قطور بمحافظة الغربية، إلى نفق مظلم بعد ما رفضت مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بطنطا استقباله.

وأكدت المستشفى رفضها استقبال الشاب بداعي أنها تخضع الآن للتطوير ولا يوجد أماكن خاوية، بينما يحتاج نقل الشاب الذي ظل حبيس غرفة مظلمة لسنوات لمستشفى العباسية إلى قرار من المحامي العام.

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من جانبها قالت مني جمال الدين، مسئولة "نجدة الطفل" التابع للمجلس القومي للأمومة والطفولة، والتي تتابع حالته، إنها حتى الآن تنتظر قرار النيابة العامة بإيداع "محمد" في مستشفى الصحة النفسية بعد أن رفضته مستشفى طنطا.

وأكدت مسئولة "نجدة الطفل" أن "محمد" موجود الآن كـ"ضيف" من الخارج في قسم الاستقبال بمستشفى قطور، وترعاه ممرضات المستشفى بصفة إنسانية، ولا يتلقى العلاج المناسب لحالته الصحية.