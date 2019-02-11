- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:
دخلت مشكلة محمد رجب الغرباوي، الذي حبسته والدته داخل حجرة مظلمة لمدة 10 سنوات بقرية سجين الكوم بمركز قطور بمحافظة الغربية، إلى نفق مظلم بعد ما رفضت مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بطنطا استقباله.
وأكدت المستشفى رفضها استقبال الشاب بداعي أنها تخضع الآن للتطوير ولا يوجد أماكن خاوية، بينما يحتاج نقل الشاب الذي ظل حبيس غرفة مظلمة لسنوات لمستشفى العباسية إلى قرار من المحامي العام.
من جانبها قالت مني جمال الدين، مسئولة "نجدة الطفل" التابع للمجلس القومي للأمومة والطفولة، والتي تتابع حالته، إنها حتى الآن تنتظر قرار النيابة العامة بإيداع "محمد" في مستشفى الصحة النفسية بعد أن رفضته مستشفى طنطا.
وأكدت مسئولة "نجدة الطفل" أن "محمد" موجود الآن كـ"ضيف" من الخارج في قسم الاستقبال بمستشفى قطور، وترعاه ممرضات المستشفى بصفة إنسانية، ولا يتلقى العلاج المناسب لحالته الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر المستشفى النفسي يرفض استقبال شاب حبسته أمه 10 سنوات: لا يوجد مكان لعلاجه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.