إيران تؤكد موقفها الثابت إلى جانب لبنان دولة وشعبا ومقاومة

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت (د ب أ)

أكّد وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، موقف بلاده الثابت إلى جانب لبنان دولة وشعبا ومقاومة، واستعدادها لتقديم كل أشكال المساعدة.

جاءذلك خلال لقاء ظريف مع أمين عام "حزب الله" حسن نصرالله، اليوم الإثنين، بحسب بيان صادر عن العلاقات الإعلامية للحزب.

وقال البيان إن اللقاء استعرض آخر التطورات السياسية في لبنان والمنطقة.

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وأكد ظريف "موقف الجمهورية الإسلامية الثابت إلى جانب لبنان دولة وشعبا ومقاومة، واستعدادها لتقديم كل أشكال المساعدة والتعاون في مختلف الملفات المطروحة"، بحسب البيان.

من جهته، قدم نصر الله الشكر لظريف "ومن خلاله قيادة الجمهورية الاسلامية في إيران ومسؤوليها وشعبها على جميع ما قدمته للبنان وفلسطين وحركات المقاومة وشعوب المنطقة في مواجهة العدوان الصهيوني والإرهاب التكفيري، هذه المساندة التي أدت إلى صنع الانتصارات في أكثر من ساحة وميدان".

وتمنى نصرالله أن "تواصل الجمهورية الاسلامية دعمها واهتمامها بالرغم من كل المؤامرات والضغوط التي تتعرض لها بسبب ذلك".

كان الوزير ظريف قد بدأ أمس الأحد زيارة رسمية إلى لبنان تستمر يومين يلتقي خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين.