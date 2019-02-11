وزير الطيران يبحث مع وفد البنك الدولي فرص الاستثمار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:
التقى الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، الإثنين، وفد البنك الدولي لبحث سبل التعاون المشترك في مجال الطيران المدني.
وذكرت الوزارة أن الجانبين ناقشا الآليات والإمكانيات المتاحة لتعزيز فرص التعاون في مجالات وأنشطة قطاع الطيران المدني المختلفة، بما يتماشى مع التطوير المستقبلي الذي يستهدفه القطاع.
وأعرب المصري، عن تطلعه للتعاون المثمر والبناء مع البنك الدولي في ظل رؤية وزارة الطيران المدني لدفع عجلة الاستثمار داخل القطاع .
وفى نفس السياق رحب وفد البنك الدولي بالتعاون مع قطاع الطيران المدني المصري، معرباً عن استعداده لدعم الاستثمارات داخل القطاع بينها مشروع مدينة المطار "إيربورت سيتي".
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