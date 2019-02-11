ضبط أدوية إجهاض وعلاج شعر بمليوني جنيه في مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من أدوية الإجهاض وعلاج الشعر، أخفاها راكب مصري فور وصوله من اليونان داخل حقائب لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها في الأسواق وتحقيق مكاسب مادية.

وذكرت مصادر بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول الطائرة القادمة من أثينا، اشتبه سامح الجبار مأمور اللجنة فى الراكب المصري، وجرى تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY وبتفتيشها تبين وجود 3500 أمبول للاستخدام فى عمليات الإجهاض، و1600 شريط مقويات وفيتامينات للشعر مخبأة بين طيات الملابس بحقائبة، وتقدر التعويضات المستحقة بمليوني جنيه.

وقرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.