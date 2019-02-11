محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:
ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من أدوية الإجهاض وعلاج الشعر، أخفاها راكب مصري فور وصوله من اليونان داخل حقائب لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها في الأسواق وتحقيق مكاسب مادية.
وذكرت مصادر بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول الطائرة القادمة من أثينا، اشتبه سامح الجبار مأمور اللجنة فى الراكب المصري، وجرى تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY وبتفتيشها تبين وجود 3500 أمبول للاستخدام فى عمليات الإجهاض، و1600 شريط مقويات وفيتامينات للشعر مخبأة بين طيات الملابس بحقائبة، وتقدر التعويضات المستحقة بمليوني جنيه.
وقرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط أدوية إجهاض وعلاج شعر بمليوني جنيه في مطار القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.