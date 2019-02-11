​الرئيس السيسي يترأس الجلسة الختامية للقمة الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: بدأت الجلسة الختامية لاجتماعات الدورة الـ32 لقمة الاتحاد الافريقي، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. ومنح السيسي، خلال الجلسة منح جوائز التميز لعدد من الشخصيات المرموقة التي حققت نجاحات بارزة في مجالات أعمالها.

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