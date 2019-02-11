وزير التعليم العالي يتفقد أكاديمية النقل البحري.. ويؤكد: نموذج للعمل العربي المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، جولة تفقدية داخل مباني الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

وضمت الجولة، كليتي النقل البحري والتكنولوجيا، والصيدلة، ومعهدي السلامة البحرية، والدراسات التقنية والمهنية، ومركز التدريب على استخدام عائمات النجاة، وورش محركات الديزل، ومجمع خدمة الصناعة، ومجمع المحاكيات البحرية، والذي شاهد الوزير خلاله نماذج عملية على كيفية الحفاظ على البيئة المائية داخل البحار، وتدريب الطلاب على قيادة السفن.

كما قام الوزير بزيارة معرض طلابي للوحات الفنية، وبعض الابتكارات الهندسية في مجال صناعة السيارات.

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كما استمع الوزير على هامش الجولة إلى فيلم وثائقي عن الأكاديمية ومنشآتها وفروعها، وأهم التخصصات التي تقوم بتدريسها.

وأشاد الوزير بالمستوى العلمي والتعليمي والبحثي للأكاديمية، مؤكدًا أنها تمثل صرحا علميا عريقا ونموذجًا للعمل العربي المشترك، يستدعي فخر كل عربي.

وأشار إلى الدور الحيوي الذي تقوم به الأكاديمية على المستوى العربي والإفريقي في إعداد الكوارد المتخصصة في العديد من التخصصات التي تتخطى 36 تخصصا تخدم كافة أغراض العملية التنموية داخل مصر والوطن العربي والقارة الإفريقية، معربًا عن ثقته في أن التوسعات الجديدة للأكاديمية في مدينة العلمين ستكون إضافة حقيقية للمنظومة التعليمية في مصر.