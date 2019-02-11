السيسي يشهد توزيع جوائز نكروما للتميز وتكريم المرأة بالاتحاد الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الاثنين، حفل توزيع جوائز الزعيم نكروما للتميز، وجوائز لتكريم المرأة، بالاتحاد الإفريقي.
ومن المقرر أن تختتم مساء الاثنين، فعاليات القمة الـ32 بالعاصمة الإثيوبية "أديس بابا" والتي بدأت فعالياتها، أمس الأحد.
وتسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد، رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019، من الرئيس الرواندي بول كاجامي.
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