الرئيس الأفغاني: يجب إدراج الحكومة ضمن أي محادثات سلام بشأن البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول (أ ش أ)

أكد الرئيس الأفغاني أشرف غني، أنه يجب أن تُدرج حكومته ضمن أي محادثات سلام تتعلق ببلاده.

وأعرب غني -في خطابه الذي نقلته شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية اليوم الإثنين- عن رفضه لفكرة تشكيل حكومة مؤقتة، والتي شهدت تأييدًا واسع النطاق من جانب حركة "طالبان" وبعض رموز المعارضة، متعهدًا بأن تُجري الانتخابات الرئاسية كما كان مقررًا لها في وقت لاحق من العام الجاري.

ولفت غني إلى أنه يتعين على بلاده عقد جلسة برلمانية أو تجمع تقليدي كبير لزعماء السياسيين والقبائل الأفغان بغرض رسم مسار للسلام، معربًا عن ترحيبه بأن تقيم طالبان مكتبًا سياسيًا بالعاصمة الأفغانية كابول.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن غني ظهر مهمشًا على نحو متزايد؛ عندما عقدت الولايات المتحدة محادثات جمعت بين حركة طالبان وعدد من الرموز الأفغان في العاصمة الروسية موسكو الأسبوع الماضي بهدف إنهاء الحرب الدائرة في أفغانستان منذ 17 عامًا، غير أن الاجتماع لم يتضمن ممثلين عن الحكومة الأفغانية.