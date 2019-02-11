أفغانستان تطالب بإدراج الحكومة ضمن أي محادثات سلام بشأن البلاد

طالب الرئيس الأفغاني أشرف غني، بإدراج حكومته ضمن أي محادثات سلام تتعلق ببلاده.
وأعرب غني في خطابه الذي نقلته شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية، اليوم الإثنين، عن رفضه لفكرة تشكيل حكومة مؤقتة، والتي شهدت تأييدًا واسع النطاق من جانب حركة "طالبان" وبعض رموز المعارضة، متعهدًا
ولفت غني إلى أنه يتعين على بلاده عقد جلسة برلمانية أو تجمع تقليدي كبير لزعماء السياسيين والقبائل الأفغان بغرض رسم مسار للسلام،
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن غني ظهر مهمشًا على نحو متزايد؛ عندما عقدت الولايات المتحدة محادثات جمعت بين حركة طالبان وعدد من الرموز الأفغان في العاصمة الروسية موسكو، الأسبوع الماضي بهدف إنهاء الحرب الدائرة في أفغانستان منذ 17 عامًا، غير أن الاجتماع لم يتضمن ممثلين عن الحكومة الأفغانية.
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