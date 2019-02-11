رئيسا وزراء الجزائر وإثيوبيا يتفقان على دعم العلاقات الثنائية

وكالات:

أكد أحمد أويحيى الوزير الأول "رئيس الوزراء" الجزائري، اليوم الاثنين، على أن بلاده وإثيوبيا اتفقتا على دعم العلاقات الثنائية بينهما خاصة في المجال التجاري.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم، أن أويحيى قال عقب لقاء جمعه برئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، على هامش الدورة 32 لقمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا "نحن راضون جدا عن مستوى الحوار السياسي المنتظم والتعاون التجاري

وهو المجال الذي اتفق البلدان على ترقيته أكثر".



وأعرب أويحيى عن استعداد الجزائر للمضي قدما في تعميق الشراكة الاقتصادية لمصلحة البلدين، مؤكدا تمسك الجزائر بالعلاقات الثنائية مع إثيوبيا وبالقيم الإفريقية المشتركة التي يتقاسمها البلدان منذ تأسيس المنظمة الإفريقية.

Advertisements



وأشار إلى أن اللقاء سمح للجانبين بتبادل وجهات النظر حول

المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما فيها المسائل الاستراتيجية الرئيسية المسجلة ضمن أجندة الاتحاد الإفريقي.

من جهته، أشاد رئيس الوزراء الإثيوبي بالعلاقات الثنائية وأفق تطويرها خاصة في المجال الاقتصادي، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز الحوار السياسي المنتظم مع الجزائر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، كما أشاد بالرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة؛ لإسهامه ودوره في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة وفي القرن الإفريقي.

يذكر أن أويحيى يمثل الرئيس بوتفليقة في فعاليات الدورة الـ 32 لقمة الاتحاد الإفريقي.