- 1/2
- 2/2
رأى موقع ريجيوم الروسي أن إنشاء مصر منطقة اقتصادية حرة في جيبوتي سيكون مشروع اقتصادي بمثابة قوة الدفع لتنمية اقتصادات القرن الإفريقي.
وأشار إلى مناقشة سامح شكري وزير الخارجية المصري مع نظيره من جيبوتي ، محمود علي يوسف ، مشروع إنشاء منطقة اقتصادية حرة في جيبوتي.
وتابع أن الطرفيان أجريان محادثات على هامش الاجتماعات التحضيرية لقمة الدول الأعضاء
وخلال الاجتماع ، تطرق الوزراء أيضا إلى عدد من القضايا الإقليمية
ونوه الموقع بتسليط رئيس وزارة الخارجية المصرية الضوء على نجاح وكالة الشراكة الإنمائية المصرية (EAPD) ، التي ساهمت مساهمة كبيرة في تنظيم برامج تدريبية لتبادل الخبرات والتدريب في جيبوتي في مجالات الصحة والتعليم والطاقة.
كانت هذه تفاصيل خبر موقع روسي: إنشاء منطقة اقتصادية مصرية في جيبوتي ينمي القرن الإفريقي اقتصاديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.