موقع روسي: إنشاء منطقة اقتصادية مصرية في جيبوتي ينمي القرن الإفريقي اقتصاديا

كتبت- هبة مصطفى

رأى موقع ريجيوم الروسي أن إنشاء مصر منطقة اقتصادية حرة في جيبوتي سيكون مشروع اقتصادي بمثابة قوة الدفع لتنمية اقتصادات القرن الإفريقي.

وأشار إلى مناقشة سامح شكري وزير الخارجية المصري مع نظيره من جيبوتي ، محمود علي يوسف ، مشروع إنشاء منطقة اقتصادية حرة في جيبوتي.

وتابع أن الطرفيان أجريان محادثات على هامش الاجتماعات التحضيرية لقمة الدول الأعضاء

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في الاتحاد الأفريقي ، التي تجري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. مشيرة إلى أن هذا المشروع يهدف إلى استعادة اقتصاد القرن الإفريقي ، وجذب الاستثمارات المصرية في الدول الأفريقية ، وكذلك زيادة التجارة بين دول المنطقة.

وخلال الاجتماع ، تطرق الوزراء أيضا إلى عدد من القضايا الإقليمية

الحالية ، بما في ذلك التوترات بين جيبوتي وإريتريا ، وتدهور الوضع في الصومال واليمن. أعلن الطرفان أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي ، مؤكدين على ضرورة التعاون والتكامل من أجل زيادة الرفاهية الاقتصادية للدول الإفريقية.

ونوه الموقع بتسليط رئيس وزارة الخارجية المصرية الضوء على نجاح وكالة الشراكة الإنمائية المصرية (EAPD) ، التي ساهمت مساهمة كبيرة في تنظيم برامج تدريبية لتبادل الخبرات والتدريب في جيبوتي في مجالات الصحة والتعليم والطاقة.