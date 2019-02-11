مسؤول روسي يبحث مع قيادي بمنظمة التحرير إعادة وحدة الصف الفلسطيني

وكالات:

التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوجدانوف، في العاصمة الروسية موسكو، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد.

وقالت الخارجية الروسية -في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم

الاثنين- إن محادثات بوجدانوف والأحمد الذي وصل إلى موسكو للمشاركة في اللقاء الفلسطيني الثالث المنظم من قبل معهد الاستشراق الروسي، ركزت على سبل تجاوز الانشقاق الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنيةالفلسطينية في أسرع وقت ممكن.وبحسب البيان، فقد أكد الجانب الروسي موقف موسكو المبدئي الداعم لتوحيد الصف الفلسطيني وفق منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبار ذلك شرطا لا بد منه لتحقيق التطلعات الشرعية للشعب الفلسطيني إلى قيام دولة مستقلة.وتستعد وفود من الفصائل الفلسطينية من الداخل والخارج للمشاركة في جلسات حوار موسكو.