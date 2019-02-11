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ذكرت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون تعهد بالتصدي لحملة تهدف إلى السماح بتقديم العلاج الطبي للاجئين المرضى.
ولفتت الصحيفة، في مستهل تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، إلى أن وزير الدفاع الأسترالي كريستوفر باين تبنّى وجهة النظر ذاتها قائلا: "سوف يأتون (اللاجئون) إلى أستراليا بشكل أو بآخر قائلين إنهم بحاجة للعلاجبسبب تدهور حالتهم الصحية".
ونوّهت إلى أن موريسون يطلق حملة لإحباط مشروع قانون من شأنه السماح للاجئين المتواجدين في المخيمات الخارجية بزيارة أستراليا من أجل الحصول على العلاج الطبي.
كما أوضحت (الإندبندنت) أنه بموجب سياسة الهجرة الموجودة حاليا في أستراليا، فإن الوافدين إلى البلاد على متن
وفي المقابل، قُدِّم مشروع قانون معارض لهذه السياسة من أجل تعديل قانون الهجرة الأسترالي، ليقضي بالسماح بانتقال هؤلاء الوافدين إلى أستراليا بشكل مؤقت من أجل الحصول على العلاج الطبي.
وكانت "الرابطة الطبية الأسترالية" دعمت مشروع القانون، غير أن الحكومة الأسترالية خشيَت من أن يُفتح "منفذ" إلى البلاد يستغله طالبو اللجوء.
كانت هذه تفاصيل خبر الإندبندنت: استراليا تسعى لعرقلة حملة تهدف إلى تقديم إمدادات طبية للاجئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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