نجاة سائق من الموت فى نفق مكة المكرمة

أنفاق مكة المكرمة

السعوديه ليندا سليم

نجا سائق شاب من الموت، بعد سقوط إحدى مراوح الشفط الضخمة على سيارتة ، وذلك داخل أحد أنفاق مكة المكرمة.



وكان الشاب يقود سيارته أمس الأحد داخل النفق، ليفاجأ بارتطام

قوي على مقدمة سيارته، أدى لتهشم الجزء الأمامي منها وتناثر الزجاج، كما أدت قوة الارتطام لخروج الوسائد الهوائية للسيارة، واتضحأن إحدى مراوح الشفط الكبرى سقطت على المركبة.

ورغم تمكن الشاب من السيطرة على المركبة، دون أن يتعرض لإصابة جسدية، إلا أنه تعرض لصدمة عصبية وأجريت له الإسعافات الأولية بالموقع، حيث باشرت دوريات المرور والجهات ذات العلاقة موقع الحادثة.