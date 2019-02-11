كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبادرات ذكية تجعل المواطن الإماراتي الأسعد في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال فراس النعسان، خبير الاعلام الرقمي، إن حكومة دبي تقوم منذ فترة طويلة على تطبيق مبادرات ذكية تجعل الحكومة تعمل بالتقنيات الرقمية بهدف تحقيق السعادة لمواطنين دولة الامارات، جاء ذلك تعقيبًا على الخطة الذكية التي وضعتها دبي لعام 2021، سبيلا طموحا للمضي قدماً لجعل دبي المدينة الأذكى في العالم، وذلك من خلال تحويل اقتصاد الإمارة ليصبح أكثر تنافسية وابتكاراً وتكاملاً على الصعيد الرقمي. وتسعى الخطة لتحقيق أهداف تتمثل في مدينة تؤمّن أساليب حياة ذكية لسكانها، واقتصاد عالمي تنافسي معزز بالتكنولوجيا المتطورة، ومجتمع مترابط وخدمات اجتماعية ذكية سهلة للجميع، وبيئة نظيفة مستدامة، وحكومة رقمية عالية الكفاءة.

وأضاف النعسان، خلال مداخلته بالفقرة الإخبارية المذاعة على فضائية الغد، أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يسعى دائمًا لتحقيق اعلى معدلات للسعادة لدى المواطن الاماراتي، موضحًا أن هذه الخطة ستطبق على المجالات الخدمية التي ترتبط بحياة المواطنين كالصحة والمواصلات والطرق.

وأشار خبير الإعلام الرقمي، إلى أننا نسعى لاستضافة قمة حكومية عالمية تستضيف كافة حكومات العالم لتصنع مستقبل حكومي عالمي يطبق كافة المعطيات المستقبلية التي تخدمك الشعوب.