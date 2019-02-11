كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير عسكري: تركيا لن تقبل ببقاء السلاح مع قوات سوريا الديموقراطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال العميد متقاعد ناجي ملاعب الخبير العسكري، إن هناك ارباك في الأهداف الامريكية للوجود الأمريكي في الشمال السوري، جاء ذلك تعقيبًا على اعلان الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية أن من المحتمل أن تبدأ الولايات المتحدة خلال أسابيع سحب قواتها البرية من سوريا طبقا للأوضاع الميدانية هناك، لافتًا إلى أنه يعتقد أن مستويات القوات في العراق ستظل ثابتة بشكل عام. وأشار إلى أن إدارة الرئيس ترامب لا ترغب في الإبقاء على قوات على الأرض دون أن يكون لها مهمة فعلية.

وأضاف ملاعب، خلال مداخلته مع الإعلامي وائل العنسي، بالنشرة الإخبارية المذاعة على فضائية الغد، أنه لن يكون هناك خروج للقوات الامريكية الا بخروج القوت الايرانية من سوريا، موضحًا أنه في حالة عدم وجود دستور جديد وسلطة جديدة فالانسحاب الأمريكي سيشكل خطرًا.

وأشار الخبير العسكري إلى أن رغم التهديد التركي الا أن الاكراد لازالوا يقودون المعارك ضد داعش، موضحًا أن تركيا لن تقبل ببقاء السلاح مع قوات سوريا الديموقراطية.