كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجدلاني: اللقاء الفلسطيني بموسكو جاء لمناقشة صفقة القرن وتبعاتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد مجدلاني، الأمين العام للجنة النضال الشعبي وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنه لا يوجد أي خلافات علي جدول الاعمال او القضايا المطروحة بينهم وبين الجانب الروسي، لافتًا إلى أن الأصدقاء الروس افتتحوا الجلسة اليوم وتركوا المساحة للطرف الفلسطيني، جاء ذلك تعقيبًا على مواصلة وفود عشر فصائل فلسطينية اجتماعاتها في موسكو لبحث ملف المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام الداخلي على أن تلتقي غدا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حيث أكدت حركة فتح أن الهدف من اجتماعات الفصائل في موسكو هو الخروج بموقف موحد للتصدي لما تعرف بصفقة القرن.

وأضاف مجدلاني خلال مداخلته مع الإعلامية داليا نجاتي، بالفقرة الإخبارية المذاعة على فضائية الغد، أننا لا نتحدث في المصالحة او أسباب انهاء الانقسام فلم نأتي إلى موسكو لمناقشة هذا الشأن، لافتًا إلى أننا جئنا لمناقشة صفقة القرن والنتائج المترتبة عليه مثل فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

وأشار الأمين العام للجنة النضال الشعبي وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى أن اللقاء هدف إلى الخروج بموقف فلسطيني موحد يؤكد على وحدة الصف الفلسطيني في رفضه المشروع الأمريكي فيما يخص صفقة القرن.