كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو الغيط يلتقي رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى اليوم الاثنين، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى لبنان، بدولة الرئيس سعد الحريري رئيس مجلس الوزراء اللبناني، وذلك في السراي الحكومي ببيروت.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن زيارة أبو الغيط تشكل بشكل عام رسالة واضحة لدعم الجامعة العربية للبنان وحكومته وكافة مؤسساته الدستورية، وان الأمين العام حرص على أن يقدم في هذا الإطار التهنئة للرئيس الحريري بمناسبة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، مجدداً الدعم والتضامن الكامل مع لبنان خلال المرحلة القادمة.

وأوضح عفيفي أن اللقاء شهد تناول أبرز التطورات على الساحة الإقليمية والأزمات والتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة، وأن الأمين العام شدد في هذا الخصوص على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي في لبنان والابتعاد به عن التجاذبات الإقليمية، بما يسهم في تمكين الحكومة اللبنانية الجديدة من الوفاء بالتعهدات والمسؤوليات التي تقع على عاتقها في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار والرفاهية للشعب اللبناني.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم أيضاً التطرق للاستعدادات الجارية لعقد القمة العربية الأوروبية في جمهورية مصر العربية والقمة العربية الدورية في الجمهورية التونسية، بالإضافة الى متابعة تنفيذ المقررات الصادرة عّن القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الرابعة التي استضافتها بيروت في ٢٠ يناير الماضي.